Община Несебър финансира проекти за опазване и популяризиране на Стария град

От 1 октомври 2025 г. Община Несебър стартира прием на проектни предложения по програмата „Заедно за Старинен град Несебър" към Общински фонд „Култура". Инициативата се финансира изцяло със собствени средства на общината и има за цел да подпомогне опазването и популяризирането на уникалното културно наследство на Старинен Несебър.

Програмата насърчава собствениците на имоти да реставрират и поддържат сградите си и да развиват културни и образователни инициативи. Подкрепа ще получават както проекти за реставрация и социализация на недвижими културни ценности, така и за провеждане на образователни и творчески събития извън активния летен туристически сезон.

Кандидатстването е в периода от 1 до 31 октомври 2025 г. – на място в Центъра за административно обслужване в Несебър или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Подробна информация за условията на програмата и необходимите документи е достъпна на сайта на общината, както и в туристическите информационни центрове.

