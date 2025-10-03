"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Хора и улици... нечие щастие тича до нас” (Илия Атанасов)

На територията на област Стара Загора работи една от дъщерните компании на “Трейс Груп Холд” АД - “Трейс БГ”, с ръководител на офиса в града инж. Живко Желязков.

Реконструкция на ул. „Св. Княз Борис" в участъка от бул. „Руски" до бул. „Св. Патриарх Евтимий". Улицата е елемент от исторически формираната мрежа на град Стара Загора.

Цялостен ремонт на бул. „Цар Симеон Велики", една от най-важ-ните транспортни артерии в града, от кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий", до самия край на кв. „Самара 1".

Изграждане на кръгово кръстовище, част от ремонт на ул. „Кап. Петко войвода" от ул. „Георги Байданов" до бул. „Христо Ботев".

Изграждане на нова улица в кв. „Зора", носеща името на Хрищян войвода.