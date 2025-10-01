Общо 600 са заявките в образователното министерство за училищни автобуси

Министерството на образованието и науката (МОН) има рамкови договори и в момента и закупува училищни автобуси, и предоставя такива, но не в големи обеми. Основно има две ограничения, едното е бюджетното. През тази година са закупени може би петнадесетина училищни автобуса, а потребностите на системата са много повече, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на актуален въпрос, зададен му днес от Мариана Бояджиева от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Мариана Бояджиева постави въпрос, свързан с това, че много училища имат сериозна нужда от училищни автобуси, тъй като не разполагат с автобуси, или са им недостатъчни, или са много амортизирани вече. Училищните автобуси са ключови за осигуряване на равен достъп на децата до образование, особено в по-малките населени места, добави тя. Преди време имаше информация за подготовка на обществена поръчка за нови училищни автобуси и моят въпрос е свързан с това докъде е стигнала тази процедура и кога най-рано може да се очаква нови училищни автобуси да достигнат до най-нуждаещите се образователни институции в страната, попита Мариана Бояджиева.

Общо 600 са заявките в МОН за училищни автобуси и при условие, че не сме обявили процедура за кандидатстване, каза министър Красимир Вълчев. Той уточни обаче, че средищните училища са 750, отделно има и приемащи училища, има и средищни детски градини, има и професионални училища, които имат нужда от автобуси. Всяко едно средищно училище има нужда от повече от един училищен автобус, защото превозват учениците по различни маршрути. Един автобус е с 35 места. И не можем да предоставим достатъчно автобуси, за да подменим амортизираните такива. На много места, заради липса на ученически автобуси, се разчита на регулярните междуселищни превози, но те не са съобразени с учебните часове на учениците и трябва да имаме училищни автобуси, заяви образователният министър, цитиран от БТА.

Другото ни ограничение, освен бюджетното е, че трябва да се купуват т.нар. електрически автобуси, по европейски регламент, обясни министър Красимир Вълчев. Той уточни, че "големият проблем е, че електрическите автобуси са много по-скъпи и вместо три автобуса купуваме един".