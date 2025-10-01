Близки на Къро искат да дават показания за убийството на Любо Полицая, прокуратурата не ги разпитва

Съдът прекрати делото за поръчковия разстрел и го върна на държавното обвинение

Софийският градски съд върна делото за убийството на Любомир Иванов-Любо Полицая на прокуратурата заради нарушени права на подсъдимите Кристиан Илиев и Боян Табаков.

Любо Полицая беше разстрелян пред дома си в София на 25 март 2022 г. Два месеца по-късно бяха арестувани Илиев и Табаков, а през 2023 г. обвинение като поръчител получи и Красимир Каменов-Къро. Той обаче беше убит в ЮАР и отпадна от делото.

Според съда прокуратурата е нарушила правата на Илиев и Табаков, като не им е дала възможност да дадат обяснения в досъдебната фаза на разследването.

Защитникът на двамата подсъдими адвокат Любомир Таков обърна внимание на съда, че прокурорите по делото - бившите полицаи Банков и Георгиев са бивши подчинени на убития Любомир Иванов, когато последният е бил началник в СДВР.

Таков не поиска отвод на прокурорите. Според него обаче разследването е трябвало са бъде проведено от Следствието, а не от МВР, част от ръководния състав на което е бил Любомир Иванов. Адвокат Любомир Таков

От защитата като друг основен порок бяха посочени и неуважените молби за разпит от десетки свидетели, чиито показания могат както да стеснят, така и да увеличат кръга на лицата, които са замесени в убийството на Любо Полицая. Това са Филип Стоянов, който е бил един от най-доверените хора на Къро, счетоводителката на застреляния бос Гергана Първанова, както и журналистът Димитър Стоянов от "Бърд".

Определението за прекратяване на делото не е окончателно и може да бъде протестирано пред Софийския апелативен съд.

Двамата подсъдими да на свобода от почти две години, а ход на делото бе даден днес, след като 9 съдебни състава се отведоха от разглеждане на случая.