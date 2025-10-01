ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Близки на Къро искат да дават показания за убийството на Любо Полицая, прокуратурата не ги разпитва

Любомир Иванов беше убит на 25 март 2022 г.

Съдът прекрати делото за поръчковия разстрел и го върна на държавното обвинение

Софийският градски съд върна делото за убийството на Любомир Иванов-Любо Полицая на прокуратурата заради нарушени права на подсъдимите Кристиан Илиев и Боян Табаков.

Любо Полицая беше разстрелян пред дома си в София на 25 март 2022 г. Два месеца по-късно бяха арестувани Илиев и Табаков, а през 2023 г. обвинение като поръчител получи и Красимир Каменов-Къро. Той обаче беше убит в ЮАР и отпадна от делото.  

Според съда прокуратурата е нарушила правата на Илиев и Табаков, като не им е дала възможност да дадат обяснения в досъдебната фаза на разследването.
Защитникът на двамата подсъдими адвокат Любомир Таков обърна внимание на съда, че прокурорите по делото - бившите полицаи Банков и Георгиев са бивши подчинени на убития Любомир Иванов, когато последният е бил началник в СДВР.
Таков не поиска отвод на прокурорите. Според него обаче разследването е трябвало са бъде проведено от Следствието, а не от МВР, част от ръководния състав на което е бил Любомир Иванов. 

От защитата като друг основен порок бяха посочени и неуважените молби за разпит от десетки свидетели, чиито показания могат както да стеснят, така и да увеличат кръга на лицата, които са замесени в убийството на Любо Полицая. Това са Филип Стоянов, който е бил един от най-доверените хора на Къро, счетоводителката на застреляния бос Гергана Първанова, както и журналистът Димитър Стоянов от "Бърд". 

Определението за прекратяване на делото не е окончателно и може да бъде протестирано пред Софийския апелативен съд. 

Двамата подсъдими да на свобода от почти две години, а ход на делото бе даден днес, след като 9 съдебни състава се отведоха от разглеждане на случая.

