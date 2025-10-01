Желязков: Ще участваме активно в укрепването на сигурността и отбранителния капацитет на ЕС и НАТО (Видео)

"България ще участва с всички проекти, които вече е заявила по възможностите за финансиране по европейската програма SAFE, целяща укрепване на сигурността и отбранителния капацитет на съюза". Това каза пред журналисти премиерът Росен Желязков, който е на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген.

"В моето изказване подкрепих виждането, че трябва да се гледа цялото панорама на защитата в 360 градуса, в противен случай защитата само на една от географските посоки ако има провокации може да заприличаме на линията "Мажино". Подкрепям вижданията, че трябва да изграждаме система за защита 360 градуса", каза още той.

"Източният фланг на ЕС в голяма степен съвпада с източния фланг на НАТО. Защитата не е самоцел, това е продиктувана реакция, но и проактивно действие заради руските провокации. В дългосрочен план трябва да изградим тази степен на ранно предупреждение, за прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това са част от обсъжданията", обясни министър-председателят.

Желязков коментира и темата за бъдещото разширяване на Европейския съюз.

„Позицията на България е продиктувана от няколко предпоставки – една от тях е, че доверието в съюза се гради на принципа на взимане на решения с единодушие. Намаляването на този принцип, независимо какво е квалифицираното мнозинство, създава прецедент, който не е полезен за ЕС. Това е нашата позиция и тя е подкрепена от всички решения и декларации на Народното събрание."

Премиерът коментира и бюджетната политика на правителството. Според него дефицитът в момента е 2,4% и стремежът е да бъде запазен в този размер до края на годината.

„За 2026 година ще внесем бюджет до края на октомври, в който дефицитът ще е до 3%. Нещо повече – България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда лева повече от 2024 година," заяви Желязков.