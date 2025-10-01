Българо-румънска работна група ще заседава в Русе за инсинератора в Гюргево

Русе ще бъде домакин на българо-румънска работна среща, посветена на проекта за изграждане на инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево. Решението бе взето днес по време на разговори между заместник-кмета на Русе по „Опазване на околната среда и комунални дейности" Никола Лазаров и кмета на Гюргево Адриан Ангелеску. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Двамата обсъдиха проекта за строителство на съоръжението върху площадката на бившия химически комбинат „Верахим" и потенциалното му въздействие върху здравето на жителите от двата града. Инвестиционното намерение вече предизвика многократни масови протести на граждани и институции от Русе и Гюргево.

Лазаров и Ангелеску акцентираха върху необходимостта от защита на общественото здраве в съответствие с европейските директиви. Кметът на Гюргево напомни, че преди 3 години Министерството на околната среда и водите в България не е представило становище в законовия 30-дневен срок, което в Румъния е било прието като липса на възражения. От своя страна Лазаров подчерта, че Община Русе от самото начало е заявила категорично своето отрицателно становище и е уведомила всички компетентни органи, настоявайки за развитие на безопасни предприятия в региона.

Двамата представители на местните власти се договориха дискусията да бъде разширена с участието на дипломати, областните управители на Русе и Гюргево, председателите на общинските съвети и други институции. Срещата ще се проведе в Русе в идните дни.

В заключение Лазаров и Ангелеску се обединиха около позицията, че всяко решение относно инсинератора трябва да бъде балансирано между необходимостта от управление на отпадъците и гарантирането на общественото здраве и опазването на околната среда.