Бащата на прегазения с АТВ Марти го носи на ръце, детето се опитва да говори

Господ ни чу и детето оцеля, но го чака дълго лечение и възстановяване, притеснени са близките

Чудят се какво ще му кажат, когато попита за майка си

Положителна е и втората проба за наркотици на Никола Бургазлиев

Едно осиротяло семейство и едно 4-годишно дете, което тепърва ще прохожда и ще се учи да говори. Това е картината два месеца и половина след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Машината, управлявана от 18-годишния Никола Бургазлиев, помете 5-има, най-тежко пострадаха момченцето и майка му, която издъхна в болницата.

"Много ни е тежко, Марти не може да ходи сам, баща му го носи на ръце. Опитва се да казва отделни думички, но тепърва ще се учи отново да говори. Баща му неотлъчно е до него", обясниха пред "24 часа" най-близките хора до семейството - братът на загиналата Христина Светослав Соколов и нейният братовчед Любомир Соколов. Двамата се надяват детето да се оправи, макар че тепърва предстоят още много процедури по възстановяването му.

Лекарите загубиха битката за живота на майката, но детето претърпя много операции и оцеля. Първоначално състоянието му беше изключително тежко и медицитесе въздържаха от прогнози. Марти бе с черепно-мозъчна травма, счупени ребра и травми по ръцете и краката.

Изкара почти месец и половина в интензивното отделение

на болницата в Бургас, а след това и в "Пирогов". Преди дни го изписаха и си е вкъщи в Пловдив. Братовчедът на загиналата жена Любомир Соколов Снимка: Никола Михайлов

Майката Христина не излезе от кома и почина в бургаската болница. Погребаха я на 10 септември в родното село Белица, община Лъки. Стотици я изпратиха и със сълзи на очи се молеха: "Дано Мартинчо да се оправи!"

"Господ чу молитвите ни. Но трябва да се научи отново да върви и да се храни. В момента това е невъзможно без чужда помощ.

Разпознава само най-близките, както и братчето си

- 9-годишния Александър, използва отделни думички", разказва вуйчото.

На този етап Марти все още не е питал за майка си. Чудят се какво ще му кажат, когато един ден я потърси.

Голямото дете било наясно със ситуацията и разбирало, че майка му няма да се върне. "Държи се добре по детски, изживява го вътрешно по негов си начин", допълва Любомир.

По думите им бащата Мирослав толкова бил ангажиран и в същото време съсипан от загубата на съпругата си и състоянието на малкия си син, че не иска да общува с никого извън кръга на най-близките. Роднините са до него постоянно.

Съсипана от скръб, майката на Христина Златка Соколова също е слязла от Белица в Пловдив, за да помага. Всички се притесняват дали Марти ще се възстанови 100%.

"Беше толкова игриво и усмихнато дете. Нито един от специалистите, които сме посетили, не се ангажира след колко време ще се оправи", казват Любомир и Светослав. НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

Не искат да питат нищо баткото Александър за деня на инцидента, за да не го връщат към онзи кошмар. "Гледаме да им говорим хубави неща, как ще играят отново заедно", казват младите мъже.

Всеки ден Марти се води на рехабилитация и физиотерапия. Близките правят всичко възможно за възстановяването му. Училището на баткото Александър предложило помощи, както и детската градина на Марти.

Близките засега категорично отказват средства

Кметът на Лъки Валентин Симеонов обаче е предприел инициатива за набиране. Двамата дядовци на Марти работят в общината и от тази гледна точка местната власт е още по-загрижена да помогне. "Имаме си пари", отказал единият дядо.

"Може да имат някакъв резерв, но в даден момент ще се изчерпи, защото тепърва ги чака скъпо лечение", категоричен е кметът. Той е разпоредил да се поставят кутии за дарения в администрацията и в няколко търговски обекта в градчето. Отделно общината е готова да откликне с финансова помощ. Заръчал е на близките да го държат в течение и от каквото имат нужда, да го търсят.

Междувременно в сряда стана ясно, че и контролната - втора, проба за наркотици на Никола Бургазлиев е положителна. Тя беше направена по настояване на защитата му във Варна.

"Никога не съм се съмнявал, че резултатът ще е положителен. Надявам се, когато дойде време за делото, съдът да вземе всички факти и обстоятелства предвид", коментира братът на Христина. Казва, че каквото и да е наказанието, няма да върне сестра му. "Дори и 20 г. затвор да му дадат, за нас няма да е справедливо. Но в крайна сметка всеки трябва да отговаря за действията си и да получи възмездие", обобщава Светослав Соколов.