Известна пловдивчанка си призна, че продава стоки менте, и се размина с условна присъда

По време на акцията март месец бяха иззети около 1700 фалшиви артикула

С условна присъда от година и половина с изпитателен срок 48 месеца се размина известната пловдивчанка Силвия Апостолова, продавала дрехи и аксесоари менте на световноизвестни марки.

На 11 март т. г. в Пловдив беше проведена специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП. В склад, ползван под наем на бул. "Шести септември" от 40-годишната жена, бяха открити и иззети голямо количество стоки – дрехи, обувки и чанти с логото на световни търговски марки, които са използвани без съгласието на притежателите им. Установено беше също, че търговката рекламирала продуктите в социалните мрежи. По време на акцията бяха иззети около 1700 артикула. Тогава тя беше задържана, но след това пусната под гаранция от 15 000 лв.

Апостолова е сключила споразумение с прокуратурата, но ще трябва да плати 150 лв. по сметката на ГДБОП за направените експертизи по делото.

Стикерите на известните марки и стоката менте са приложени по делото като веществени доказателства и ще бъдат унищожени.

Определението, с което Районният съд в Пловдив одобрява постигнатата договорка, е окончателно.