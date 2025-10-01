В 1/3 от училищата джиесемите вече са тотално забранени (Обзор)

Министър Красимир Вълчев: Родители са дали съгласие, реализирали сме изпреварващо мярката - още преди да се приемат промените в просветния закон

35% от училищата в България вече са въвели пълна забрана за използване на мобилни телефони от учениците, а в голям процент от останалите има частична. Това означава, че учениците или не носят джиесеми в училище въобще, или в началото на деня

ги оставят на специално обособени места

и си ги вземат след последния звънец. На много места пък родителите са постигнали съгласие за съответната паралелка - да не се носят смартфони и смартчасовници.

Това е показала проверка на Министерството на образованието и науката. Останах изненадан, очаквах забраната да са въвели в 10-15% от училищата, а сега на практика сме реализирали тази мярка изпреварващо за немалка част от учениците, обясни министър Красимир Вълчев пред депутатите от ресорната комисия.

Забраната е записана в промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които

минаха на първо четене в комисия

и предстои да бъдат гласувани и в пленарната зала. Оставя се възможността джиесеми да се използват само за строго образователни цели или по медицински нужди, както и при форсмажорни обстоятелства.

Използването на електронни устройства не само пречи на концентрацията и понижава образователните резултати на учениците, но и влошава техните когнитивни, двигателни, социални, емоционални и комуникативни умения, мотивират се от МОН.

Вероятно още през ноември промените ще бъдат приети и забраната ще влезе в сила навсякъде, прогнозира пък Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието. Не става въпрос за казармени забрани, с разрешение на учителя или директора детето ще може да се обади вкъщи, ако е тревожно или има проблем в семейството, уточни тя. “Това са дигитални деца - разбира се,

ще ползват технологии, но контролирано и отговорно”,

допълни Лазарова пред bTV.

“Това е водеща тема във всички европейски страни от няколко години. Всички сме убедени, че телефоните нямат място в час, те пречат на учебния процес, на мотивацията, на активността, за общуването в междучасие. Социалните умения са изключително важни, ще се намали и агресията”, обясни зам.-министърката. Сред притесненията е, че долната граница за използването на смартустройствата за забавление слиза все повече - дори в детската градина на малките се давали телефони за игри

