9 месеца разследват блудствала ли е детска учителка с 4-годишно момиченце в Каблешково (Обзор)

Родителите в шок, лекари си противоречат, прокуратурата ще иска втора експертиза

Прокуратурата в Бургас разследва учителка за блудство с 4-годишно момиченце в детска градина "Радост" в Каблешково. Сигнал в полицията срещу Мариета Герова е подаден от родителите още през януари, но вече 9 месеца не може да се установи с категоричност имало ли е или не сексуално посегателство. Междувременно учителката нито е обвинена, нито уволнена от градината. Но затова пък непрекъснато излизала в болнични.

"Според първата съдебномедицинска експертиза блудствени действия не са доказани, но ние сме готови да назначим втора комплексна експертиза, която да бъде извършена в друг съдебен район", съобщи на извънреден брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова. Втората експертиза се налагала, защото имало насрещни медицински документи, предоставени от родителите, за установени разкъсвания на химена на момиченцето.

"Извършени са няколко прегледа на детето преди подаване на сигнала, които са противоречиви. Приобщени са по делото, но не могат да бъдат кредитирани като доказателства, тъй като тези прегледи са от частен характер, не са разпоредени по реда на НПК. Но могат да бъдат ползвани като насочващи", обясни прокурор Маркова.

Съдебно-медицинската експертиза е назначена през април, а извършена няколко месеца след инцидента, за който твърдят родителите на детето. От прокуратурата признават, че е имало забавяне от страна на медиците, ангажирани с комплексната експертиза - съдебен лекар, гинеколог и лекар УНГ.

"Установено е, че има увреждания по пръстчетата на детето - наличие на бели линии по пръстите на двете ръчички. Но това е вероятно да стане с притискане на твърди предмети, децата много често работят с екоматериали и дървени играчки. Но не искам да неглижирам това заключение, ще продължава разследване в насока извършени ли са блудствени действия", каза още прокурор Маркова.

Тя уточни, че сигналът е подаден в полицията през януари от майката и веднага е задействан т.нар. координационен механизъм, при който си взаимодействат полиция, прокуратура, община. Разпитан е колективът на детската градина, а разговорите с 4-годишното момиченце и дечица от групата са проведени в т.нар. синя стая, за да не се стресират. Към момента детето не посещава градината в Каблешково. То е в семейна среда, а според социалния доклад семейството е с много добри взаимоотношения.

Стана ясно, че разследването е било удължавано заради спецификата на случая и трудното доказване на блудствени действия, особено с малолетни и непълнолетни. Това са дела, които се разследват приоритетно, увери прокурор Маркова.

Делото е образувано по чл. 149 от НК за извършени блудствени действие, разследването продължава в тази насока и има за цел да установи има ли извършено престъпление и от кого. Въпросната учителка засега е разпитана само като свидетел и отричала обвиненията.

Според родителите обаче детето им разказало ужасяващи неща. Герова го удряла по главата, извивала му ръцете, стискала го за крачето. А когато споделило и за сексуално посегателство, били в шок. Твърдяло, че госпожата я целунала с език в устата, както и че я натиснала с пръсти между краката, след което я заболяло коремчето.

От община Поморие, на чиято територия е детската градина, излязоха с позиция, в която призовават да се изчакат резултатите от разследването: "Разбираемо е огромното недоволство и гневът, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички в последните два дни. Екипът на "Радост" е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Органите на полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината."

"24 часа" опита да се свърже с директорката на детската градина Афродита Данданова, но тя не вдигаше телефона си.