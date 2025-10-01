Всички в парламента искат агенцията, която проверява камионите, да се закрие (Обзор)

Скандалът с подкупа, искан от шофьорите с техника за концерта на Роби Уилямс, обедини власт и опозиция

Бойко Борисов цветист за идеята служителите да носят боди камери: И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая

Разраства се скандалът с искания подкуп от служители на ИА “Автомобилна администрация” от шофьорите, возили техника за концерта на Роби Уилямс. В сряда стигна до парламента и оттам дойде дружно предложение агенцията да бъде закрита. Ден преди това премиерът Росен Желязков и министърът на транспорта Гроздан Караджов предложиха нейната дейност да се прехвърли към МВР.

“Моето предложение е да се закрие незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата - в толсистемата. Претоварване и превишена скорост може да се следи от толсистема. И накрая КАТ да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е”, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

А по повод предложението на опозицията служителите на агенцията да носят боди камери, Борисов бе ироничен: И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая.

Лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски заяви, че подкрепя незабавното закриване на “Автомобилна администрация”.

“Разговаряхме по този въпрос с Борисов. Ще помислим къде да се прехвърли дейността, може да е в МВР”, допълни Пеевски.

Хасан Адемов от Алианса за права и свободи също подкрепи идеята, ако така ще се реши проблемът с корупцията. Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов изрази мнение, че може да се говори за закриване на “Автомобилна администрация”, като се има предвид автоматизацията на някои от процесите, както това се случва с толсистемата.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ пък допълни, че са предложили промяна в закона за слагане на боди камери, за да се премахне корупцията, и се надява да бъде приета, за да не се повтаря това, което се случи с Роби Уилямс.

В доклада на агенцията за 2024 г. е записано, че е предвидено купуване на боди камери за тази година, като разходът е над 400 000 лв. Няма обаче официална информация дали това вече е направено.

За година ведомството харчи 16,38 млн. лв., приходите ­ 20 млн.

На пътя инспекторите проверяват тахографите на камионите и автобусите за спазване на времето за почивка, претоварване и цялостната документация на превозното средство.

“Автомобилна администрация” е на бюджетна издръжка. Данни за 2024 г. показват, че приходите, които е осигурила, са 12,10 млн. лв. от държавни такси и още 7,97 млн. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви. Общо разходите са 16,38 млн., като тези за персонал са 13 млн. лв.

Щатните бройки са 521, разпределени в осем дирекции и една главна дирекция с 27 областни отдела.

“Автомобилна администрация” е натоварена от държавата със сериозни задачи, които са от значение за безопасното движение по пътищата. Контролът на камиони и автобуси е само една от тях, но пък при тази дейност най-често гърмят скандали. На пътя инспекторите проверяват тахографите на камионите и автобусите за спазване на времето за почивка, претоварване и цялостната документация на превозното средство. В колите на инспекторите има камери и проверяващите би трябвало да извършват инспекцията в обсега на тези камери. Освен това трябва да въвеждат нарушенията в системата и тя дори да им препоръча каква санкция да наложат. Животът показва обаче, че тази система явно е пробита.

Една от най-важните функции е контрол на обучението за шофьорска книжка и провеждане на изпитите. Там вече няма скандали за купени книжки след въвеждането на таблети и записи на изпитите. Ключови промени настъпиха и при практическото обучение, а часовете за шофиране на магистрала и скоростен път се контролират, както и основни моменти от обучението. При изпита маршрутът се задава без намесата на изпитващи. Отново всичко се записва.

Агенцията е отговорна и за контрола на психолабораториите и психоизпитите. Тя издава лицензи на общността на камиони и автобуси, които важат за целия ЕС.

Неин е контролът на пунктовете за технически преглед на автомобилите. При тях беше въведена онлайн връзка на апаратурата със системата на автомобилната администрация, за да се избегне фиктивното минаване на преглед.

Агенцията разпределя и субсидиите за общините, които плащат на транспортните фирми за извършване на превози до малки населени места. Има и още куп ангажименти.

Според синдикатите причината за корупцията сред част от инспекторите е в ниските заплати. Според експерти получават между 1200-1800 лв., а шофьорите, които проверяват, двойно повече от тях, че и отгоре. Парадокс - въпреки ниските заплати, има кандидати за тези длъжности.