Леко забавяне с "Хемус", но пускат още 20 км до дни (Обзор)

Отпушват "Тракия" до края на октомври, ремонтират я сега, за да е в добро състояние за зимата

Участъкът от магистрала “Хемус” между “Боаза” и “Дерманци” ще бъде пуснат до броени дни. Това стана ясно по време на изслушването на регионалния министър Иван Иванов в ресорната комисия в парламента.

Близо 17-километровата отсечка беше отлагана многократно, като този път, изглежда, нещата наистина са на финалната права, макар поредното удължаване на срока до 30 септември да изтече.

“Откриването на участъка ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт”, разясни министърът. По думите му до края на месеца ще бъде пуснат и още един участък от около 3 км.

В края на август Иванов отиде на инспекция как върви строителството на лота. Тогава стана ясно, че закъснението е поради необходимостта от завършване на реконструкцията на пътя, по който ще минава трафикът след участъка. “Имам известни забележки по отношение на изпълнението, които споделих с АПИ и изпълнителя, те са за сроковете”, каза тогава Иванов.

На предишното заседание на парламентарната комисия през септември той увери депутатите, че тази отсечка на магистралата ще бъде пусната до края на миналия месец. Сега, за да се гарантира безопасността на движението,

срокът се изместил с няколко дни

От днес от 21 часа вечерта до 5 часа сутринта на 3 октомври пък ще бъде ограничено преминаването през тунел “Правешки ханове” в посока Варна заради настройване на радио системата. Трафикът ще преминава по обходен маршрут - от пътен възел “Правец” през Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел “Осиковска Лакавица”.

Иванов заяви още, че че е пусната 16-километровата отсечка на магистрала “Европа” от Сливница до Софийския околовръстен път при Божурище. В момента това трасе поема средно по около 20-25 хил. превозни средства дневно, които в най-натоварените дни през лятото стигат до 30 хиляди. Тези леки коли и камиони съставляват и основната част от трафика по магистрала “Тракия” между София и Плодовитово, който напоследък стига през лятото до 48 хиляди коли дневно.

Министърът бе попитан и за ремонтите по “Тракия”, което предизвиква големи тапи. Депутати се оплакаха, че се придвижват за 4 часа между столицата и Пловдив, което било абсурдно. Използването на единствения алтернативен маршрут също не бил добър вариант, защото пътят, по който трябва да се мине, бил в окаяно състояние.

“Към момента се

извършват ремонти на 4 места по “Тракия”

- при Пазарджишка, Сливенска, Пловдивска и Софийска област. Планирани са да се случат сега, защото времето все още го позволява и искаме да бъдем готови преди зимния сезон, а нямаше как да започнем в пика на лятото”, отговори министърът. Той посочи, че ремонтите там са неизбежни, защото участъците били в много лошо експлоатационно състояние, но плановете са до края на октомври ремонтните дейности да приключат.

“Работи се и в събота, и в неделя, до зимния сезон магистрала “Тракия” ще бъде в още по-добро състояние. Целта ни е безопасно пътуване, защото го дължим на хората. Това не е лукс, а ангажимент на държавата”, заяви Иванов.

Друга тема, която развълнува депутатите, е ситуацията с безводието в Плевен. А министърът лично направи разчет на свършеното до момента.

В същото време в бюджетната парламентарна комисия се разглеждаха промени в Закона за държавния бюджет, свързани с финансирането на общинските проекти. Мнозинството подкрепи за Плевен да се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева, а два други на същата стойност да отпаднат.

Изпълнителният директор на Българския ВиК холдинг Ирена Георгиева успокои, че има подобрение относно режима на вода, и допълни, че ако метеорологичните условия позволят, през следващите дни е възможно драстично да бъде облекчено положението в града.