След писмото си до БНТ секретар на Румен Радев с претенции към "24 часа" и "БГНес"

Нови претенции към медиите предяви Кирил Атанасов - секретарят за връзки с медиите на президента Румен Радев. Този път той е недоволен от начина, по който е отразено в "24 часа" и сайта "БГНес" писмото му с искания как държавният глава трябва да бъде отразяван в новинарските емисии на БНТ, за което първи "24 часа" разказа.

Този път Атанасов обяснява какво точно иска от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков през статус във фейсбук. И изказва недоволство как е отразено неговото искане в "24 часа". Както вече разказахме, с писмо от 18 септември Атанасов иска от Кошлуков обяснение защо в емисията на "По света и у нас" от предната вечер не е имало кадри от по-ранни думи на Румен Радев през деня. И иска да се възобнови практиката новинарските емисии на БНТ да излъчват пряко думите на Радев от различни събития в София и страната. От отговора на БНТ става ясно, че изказването на Радев от деня не е присъствало в централната емисия по преценка на редакторите, че така обществената телевизия ще обслужи съмнителен източник в разрез с професионалните стандарти и етика. Но му се припомня, че в обедните новини на БНТ думите на Румен Радев са излъчени пряко.

Според отговора на Кошлуков редакторите са взели решение да не включват репортаж в по-късната централна емисия, защото президентът се позовава на "разследване" на инфлуенсъра Станислав Цанов, а само ден след срещата му с Радев неговият източник на информация публично се е отказал от твърденията си.

Тази размяна на писма бе описана в "24 часа" под заглавието „Президентството иска БНТ да включва пряко Радев, когато медии го питат", което Атанасов окачествява във фейсбук като манипулативно. Той е недоволен и от заглавието „Радев искал БНТ да предава на живо всички негови изказвания" в сайта "БГнес". Според него той не бил поставял подобни претенции.

"Единственото, на което президентската институция държи в диалога си с медиите, е нейната работа да бъде отразявана в съответствие с професионалните стандарти и журналистическата етика", твърди Кирил Атанасов във фейсбук обяснението си.

"Този призив се съдържа по същество в писмото, което изпратих до генералния директор на БНТ по повод централната емисия на „По света и у нас" на 17 септември, в която липсва каквото и да е отразяване на позициите на държавния глава. В тази емисия на БНТ няма нито един обект с казаното от президента по нито една тема, по която по-рано през деня той отговори на въпросите на журналистите", обяснява в публикацията си Атанасов.

Той посочва, че за разлика от държавния глава представители на политически сили са намерили място по същите въпроси в централната емисия на обществената медия, включително и коментарите им по отношение на президента.

Секретарят на Радев поставя въпроса дали е професионално президентът да бъде отразяван само в някои издания на „По света и у нас", при положение че за други фигури подобни ограничения не съществуват. Според него редакцията трябва да запази пълната си независимост при подготвянето на съдържание, но това следва да върви заедно със спазването на журналистическите стандарти.

"Плурализмът е задължение за обществените медии, затова и принципът е заложен в чл.6.3.6 в Закона за радиото и телевизията. Той гласи, че БНР и БНТ са национални обществени доставчици на ...медийни услуги, „които отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика". Не смятам, че централната емисия на „По света и у нас" на 17 септември отговаря на тези критерии. В тази емисия българските граждани не получиха гарантираното в ЗРТ право на информация (чл.10), нито имаха възможност да се запознаят с „различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки", пише още той.

"В това писмо отбелязвам преустановената по същество практика за пряко излъчване на медийните брифинги на президента, което би позволило зрителите да имат възможност сами да преценяват какво точно казва държавният глава, а не това, което някой друг решава да стигне или не до аудиторията. Там се съдържа и констатацията, че освен липсата на пряко излъчване редакционна намеса също може да е причина думите на президента да не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия", пише секретарят.

Атанасов публикува и цялото си писмо до БНТ:

ДО

Г-Н ЕМИЛ КОШЛУКОВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ

УВАЖАЕМИ Г-Н КОШЛУКОВ,

Обръщам се към Вас по повод централната емисия на „По света и у нас" на Българската национална телевизия от 17 септември, в която напълно липсват позициите на държавния глава по чувствителни за българското общество теми, които президентът Румен Радев заяви пред представители на медиите по-рано през деня. В този брифинг участва и екип на БНТ.

В репортажите по теми като петия вот на недоверие към правителството, инвестиционните намерения на „Райнметал" към България и избора на председател на ДАНС, са излъчени синхрони с коментари и оценки на редица политици, включително по отношение на държавния глава, но няма нито един синхрон със заявеното от президента.

След като през последните месеци БНТ преустанови в новинарските емисии на „По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, днес се създава впечатление, че думите на президента не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса.

Тези констатации за начина, по който се третира обществената дейност на президента и неговите публични изявления от страна на БНТ, са в очевиден конфликт с професионалните стандарти в журналистиката и плурализма на гледните точки. Затова считам за уместно да вземете отношение като генерален директор, тъй като БНТ е натоварена с отговорната обществена мисия да отразява обективно картината на обществения живот в страната, което изключва цензурирането на президентската институция.

С уважение,

КИРИЛ АТАНАСОВ

СЕКРЕТАР ЗА ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ