Кьовеши не казва и на съдиите защо е отстранила Теодора Георгиева - за “Чирен”, Пепи Еврото или за друго

Проверката срещу българския европейски прокурор стана дисциплинарно производство, по което може да бъде уволнена

Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е отстранена временно от длъжност заради сериозността на евентуалните нарушения, по които срещу нея има дисциплинарно производство. Това пише Лаура Кьовеши до Съюза на съдиите, които са я питали по казуса с писмо. Европейският главен прокурор посочва още, че така се защитават основните ценности и репутацията на институцията.

“Безспората независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си”, отговаря Кьовеши на Съюза на съдиите.

В петък от Европейската прокуратура съобщиха, че срещу Георгиева вече има дисциплинарно производство.

Още през март тя беше отстранена временно от поста,

когато започна проверка. Малко преди това Георгиева разказа, че е подложена на натиск от Делян Пеевски във връзка с разследването за разширението на газохранилището “Чирен”. Дни по-късно до медиите беше изпратен запис от ресторант “Осемте джуджета”, на който се виждат Пепи Еврото и Теодора Георгиева. Чува се и как той прави план да бъде предложена за европейски прокурор. Записът е от 13 януари 2020 г., когато Георгиева е съдия. По-късно тя е избрана в екипа на Кьовеши. Европрокурорката Теодора Георгиева

Събитията около скандалите, записа и отстраняването на Георгиева се развиха, когато директорът на “Булгартрансгаз” и бивш министър на енергетиката Владимир Малинов трябваше да бъде призован и обвинен за “Чирен”.

Основанието за проверката срещу Георгиева не е съобщавано. Кьовеши не казва причината дори на Съюза на съдиите. Още през март бе посочено, че става дума за данни за нарушения на Георгиева, докато е заемала поста, и е във връзка с разследвания на Европейската прокуратура, а не за начина на номинирането и избора ѝ, за което става дума в записа с Пепи Еврото. Остава тайна дали сюжетът в “Осемте джуджета” е предмет на дисциплинарното производство. По него тя може да бъде уволнена, но не се знае кога ще приключи.

Мандатът на Теодора Георгиева приключва след няколко месеца

Освен до Европейската прокуратура Съюзът на съдиите е изпратил писмото си и на Народното събрание и Висшия съдебен съвет, но отговори не са получили. От организацията на магистратите настояваха депутатите да направят временна комисия, която да разгледа механизмите за натиск над съдии, прокурори и следователи, както и хората, които го правят. Висшият съдебен съвет също беше призован за действия в тази насока, включително за ролите на Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров - Пепи Еврото. Първият беше убит през януари 2024 г., а вторият избяга 7 месеца по-рано и оттогава е в неизвестност.

Часове след убийството на Нотариуса от прокуратурата посочиха, че всеки момент е трябвало да бъде обвинен като участник в престъпна група за натиск над магистрати. От Съюза на съдиите отбелязват, че оттогава няма информация за това, нито обвинени други лица от групата на Божанов.

Срещу Пепи Еврото започна разследване за натиск над магистрати с компромати, но то беше прекратено. Остава само това за присвоеното злато на семейство Златанови, по което е подсъдим задочно.