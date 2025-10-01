Отменят демонстрациите на учението „European Spartan Exercise 2025“ на летище Чешнегирово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отменят демонстрациите на летателното учение „European Spartan Exercise 2025" заради неблагоприятни метеорологични условия. Това съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната.

Планираните събития от медийния ден на ESE 2025 в авиобаза Безмер остават без промяна, допълват от министерството.

Учението се провежда от 22 септември до 3 октомври и в него участват Военновъздушните сили на България, Италия, Гърция и Литва с по един самолет C-27J Spartan и на Испания с Casa C-295.

В рамките на „European Spartan Exercise 2025" се изпълняват тактически заходи за кацане, полети на малка и пределно малка височина над планински терен за преодоляване на средства за противовъздушна отбрана на условен противник, планиране и изпълнение на тактически заходи за кацане на бетонови и грунтови полоси, изпълняване на задачи за транспорт и десантиране на войски и товари.