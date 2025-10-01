Без 60 лв. във формулата за новите пенсионери, но възрастта няма да се пипа (Обзор, графика)

По-висок максимален осигурителен доход, но и падане на тавана подкрепя социалното

Осигурителните вноски да не се пипат

Вдигат от 30 на 35% вдовишките добавки на над 660 хил.

Без COVID добавка от 60 лв. за новите пенсионери, по-висок максимален осигурителен доход и отпадане на тавана за пенсиите, както и по-високи минимални прагове. Но без увеличение на осигурителната тежест за фонд “Пенсии”.

Тези идеи ще подкрепи социалното министерство в пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система, която трябва да е готова до края на годината. После пък самите промени ще се гласуват в Народното събрание.

Едно от нашите виждания е COVID добавката да отпадне за новите пенсионери. Искам да подчертая, че

не говорим за отнемане на права, а оттук нататък да не се отпускат

тези добавки на новите пенсионери, защото пандемията отдавна приключи, каза социалният министър Борислав Гуцанов на блицконтрол в ресорната комисия на парламента.

Само от август 2020-а до юни 2022 г. бяха дадени над 3 млрд. лв. за COVID добавки. През този период те варираха между 50 и 120 лв. на човек. Въпреки че нямат нищо общо с осигурителния принос на хората, от 1 юли 2022 г. те бяха включени в размера на пенсията.

Вторият голям проблем е, че тогава се взе решение по 60 лв. да се добавят и към размера на всяка новоотпусната пенсия. В момента

на месец добавките струват около 91,7 млн. лв.

Третият проблем е, че те се осъвременяват ежегодно по швейцарското правило и това съответно увеличава разхода за изплащането им. За три години швейцарското правило е вдигнало бонуса до 81 лева.

Социалният министър бе категоричен, че няма да се вдига възрастта за пенсия.

Тя ще остане такава, каквато е по закон, който ще се изпълни след 12 г., когато мъжете и жените ще се пенсионират на 65 г. В България средната продължителност на живота е една от най-ниските в ЕС – около 70 г. за мъжете, около 72 г. за жените, каза още той. Правят се различни спекулации и се събират подписки и искам да успокоя, че няма нищо такова. Затова по тази тема трябва да се говори внимателно, защото обществото е много чувствително, каза Гуцанов.

Социалното министерство не е съгласно да се вдигат осигуровките за фонд “Пенсии”. В средносрочната бюджетна прогноза бе заложено увеличение на две стъпки - с 1 процентен пункт от 2027 и с още 2% от 2028 г. От международния валутен фонд също ни препоръчаха вдигане на осигуровките. Според министъра

не трябва да се увеличават осигуровки поне за 2026-2027 г.

Ако има други виждания, вече ще бъдат обсъждани с другите ведомства. Нашето виждане на министерството е, че не трябва да се пипат процентите нито за първия стълб, нито за втория стълб и това не е на дневен ред, обясни Гуцанов. Борислав Гуцанов посети тържеството в дом “Надежда” в столицата. СНИМКА: МТСП

Най-важната задача обаче е борбата със сивата икономика. Около 25%, или една четвърт от икономиката на България е сива и това е изключително високо ниво, посочи той. В нея се крият и резервите за по-големи приходи и в пенсионната система, и от данъци в бюджета.

Една от мерките е засилени проверки от инспекцията по труда. Заедно с това може да се мисли за увеличението на максималния осигурителен доход. От 1 април той е 4130 лв.

Дали да стане 4430 лв., или малко повече,

нека да си каже Министерството на финансите - но това е възможно, каза Гуцанов. С това обаче трябва да отпадне или да бъде увеличен таванът на пенсиите. Сега той е замръзнал на 3400 лв.

Друга мярка е

актуализиране на минималните осигурителни прагове, които не са мръднали от 10 години

В момента те растат само с минималната заплата, т.е. само в най-ниските нива, защото работодателите отказват преговори със синдикатите.

Последната регулировка е направена 2015-2016 г. В момента има огромно разминаване, защото за 10 години много работещи специалисти остават на минималния праг. Нали не вярваме, че един главен счетоводител работи за минимална заплата. Явно се плаща по някакъв друг начин. Ако искаме реална борба със сивата икономика, актуализацията на минималните осигурителни прагове по професии е голяма възможност. Това трябва да стане със съгласие между синдикати, работодатели и социалното министерство, заяви Гуцанов.

Другият стремеж на министерството е да не се замразяват майчински и обезщетения за безработица. (Виж карето долу)

Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг - от 30 на 35%, пък обяви в Деня на възрастните хора премиерът Росен Желязков. В момента тя се получава от над 660 хил. възрастни хора, а средният ѝ размер е 222 лв. Така от 1 януари догодина той ще е около 233 лв.

В момента, ако починал съпруг е получавал минимална пенсия от 630, 50 лв., то вдовишката е 189,15 лв. С увеличението ще се вдигне с 31,53 лв. и ще стане 220,68 лв.

Ако пък е получавал максималната от 3400 лв., то вдовишката добавка е 1020 лв. При 35% сумата вече е 1190 лв.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се взема заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Още е много рано да се говори за коледни добавки. Миналата зима бонусът бе 100 лв. За Великден бяха отпуснати по 50 лв. на най-бедните пенсионери. Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Каквото е необходимо, ще бъде направено. Все пак всичко зависи от развитието на икономиката и от реалното финансово състояние на държавата, каза министър Гуцанов.

Министър Гуцанов: Майчинството през втората година да е 1100 лв., а 300 лева помощ да се дават за всички ученици до 8-и клас

Майчинството през втората година да се вдигне от 780 на 1100 лв. от 1 януари 2026 г. Това предложение ще направи социалният министър Борислав Гуцанов.

Обезщетението не е вдигано от 2023 г. Този път обаче правителството явно е решило да не го обвързва с минималната заплата, която догодина ще е 1213 лв., а да е число, близко до нея.

Освен това социалният министър ще предложи, ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, да получава 75% от него. Сега това обезщетение е 50%.

От 1 юли обезщетения за бременност и майчинство и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може да се получават, ако човек работи по втори трудов договор.

Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства. В Министерството подготвяме предложения, които са свързани с повишаване на парите за раждане на първо, второ, трето дете, заяви той.

Подготвят се и предложения помощите за ученици да обхванат всички деца от I до VIII клас. В момента те се отпускат на деца от първи до четвърти клас, както и на тези в осми.