Общинска фирма вместо тази на Румен Гайтански-Вълка почва да чисти "Люлин" и "Красно село" (Обзор)

За догодина обаче там единствен кандидат по новата мегапоръчка е консорциум, свързан с Таки, който поиска 839 млн. лева - 2,5 пъти повече от парите, давани от общината

Общинското дружество “Софекострой”, което в момента чисти “Красна поляна”, поема още два столични района - най-големия “Люлин” и “Красно село”. Причината е, че договорът със сегашния чистач - “Зауба” ЕАД, свързан с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка, изтича на 4 октомври, а общината все още не е сключила нов.

“Люлин” и “Красно село” са част от едната зона в голямата обществена поръчка, обявена през юни. Предвиденият от общината прогнозен бюджет за нея е около 66 млн. лева за 5 г. и се очаква възлагането да остане в тези рамки, уточниха от общината. Общата прогнозна стойност за всички 7 зони е над 515,4 млн. лева с ДДС.

Решението за възлагане на общинското дружество влиза в сила незабавно, след като договорът със “Зауба” ЕАД изтече през април и вече беше удължен с максималния срок. Така от тази неделя почистването в “Люлин” и “Красно село” се поема временно от “Софекострой”, докато приключи обявената мегапоръчка за целия град. Не е ясно обаче с каква техника разполага общинското дружество.

“Администрацията на Васил Терзиев поема ангажимент и за увеличаване на общинския капацитет за сметосъбиране”, казват от “Московска”. Точно поради липсата на такъв капацитет преди няколко години се оказа, че общинското дружество ползва подизпълнител и всъщност чисти с техниката на фирма на Гайтански.

От общината напомнят, че са били готови с всички документи за стартиране на мегапоръчката още през март, но Агенцията за обществени поръчки я е бавило 3 месеца и тя бе обявена чак през юни. Преди дни стана ясно, че за всяка от 6-те зони остана само по един кандидат, допуснат до отваряне на ценова оферта. За тази, в която влизат “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, не остана нито един.

Договорите на сегашните почистващи фирми изтичат в края на тази и началото на 2026 г. Не е ясно какво решение ще вземе общината, след като ценовите оферти надхвърлиха сериозно прогнозните стойности. Фирмите искат рекордните 839 млн. лв., за да чистят столицата в следващите 5 г. за шест от зоните, а според общината това струва около 362 млн. лв.

Първо бе отворена точно ценовата оферта за “Люлин” и “Красно село”. Вместо чистенето там да струва около 70 млн. лв., единственият останал кандидат иска 189 млн. Става дума за консорциум, в който влиза фирма “Транс 2025”. Тя се свързва с Христофорос Аманатидис-Таки. Консорциумът остана единствен кандидат и за “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”, като и в тази зона офертата е 4 пъти по-висока от прогнозата на общината.

В другите зони с голямо разминаване кандидати останаха “Зауба” ЕАД - за част от район “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, и варненската “БКС Чистота” - за “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”. “БКС Чистота” остана и единствен кандидат за зоната с “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”, като за нея разликата между прогнозата на общината и офертата на компанията е по-малка - 4 млн. лв.

Само турската “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ”, която е единственият останал в този етап на процедурата чуждестранен участник, предлага по-ниска цена от прогнозата на общината. Тя е за “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”.

Турската компания кандидатстваше и за чистенето на “Люлин” и “Красно село”, но не декриптира ценовата си оферта. Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обвърза това с палежа на камиони на компанията преди 2 месеца.