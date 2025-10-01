Старозагорски адвокат измамник върна парите и договори пробация

Бил лишен от права, но продължил да си търси клиенти и да им обещава услуги

Адвокатът от Стара Загора Георги Георгиев призна, че е извършвал измами през 2017 г. и е завлякъл различни хора с 5161 лв., върна парите и договори да бъде наказан с пробация. Делото се гледаше в Районния съд в Пловдив и одобреното споразумение гласи, че за 1 година той трябва да се регистрира по настоящ адрес в Стара Загора и периодично да се среща с пробационен служител.

Делото започна още през 2023 г., но условие за сключване на споразумение е внасянето на получената с измами суми, а на едно от последните заседания по делото Георгиев твърдеше, че е забравил да донесе парите. В крайна сметка ги е платил.

Георги Георгиев е бил вписан в Адвокатска колегия - Стара Загора, но в периода от 2013-а до 2017 г. е санкциониран с порицание и глоба, след това бил и лишен от правото да упражнява професията. Той обаче продължил да си търси клиенти, обяснявал, че е завършил право в Кеймбридж и Харвард, че е най-добрият адвокат в града, най-големият специалист по данъчни и банкови дела и така ги убеждавал да му плащат за различни услуги, които така и не извършвал.