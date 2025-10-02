Голям пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев'', има жертва (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Склад в София се запали и част от него рухна

Голям пожар е избухнал в столичния квартал "Гоце Делчев" около полунощ. Огънят започнал от изоставена сграда на ъгъла на улиците "Силиврия" и "Славовица", в непосредствена близост до 73-о училище,

Вторият етаж на сградата е рухнала, а при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж, съобщава Нова тв.

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли.

Мнозина жители на близките блокове обаче са се евакуирали.

Малко преди 2 часа пожарът беше потушен.

Предстои на място да бъде направен оглед.