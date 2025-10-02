Спират топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" от днес до другия понеделник. Ремонтът стартира с монтиране на спирателна арматура, която налага спирането на топлата вода, обясниха от "Топлофикация".

Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи, съобщи Нова тв.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.