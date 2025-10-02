Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Законовите промени, по които ще се избират председателите на службите у нас, влизат за обсъждане в пленарна зала.

Предстои депутатите да гласуват на първо четене шефовете на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване" и Държавна агенция „Технически операции" да се избират вече от парламента след предложение на правителството.

Според сега действащото законодателство те се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Повод за внесените промени от управляващите стана отказът на президента Румен Радев да подпише указ за назначаването на Деньо Денев за председател на ДАНС.