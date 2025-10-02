ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите

Депутатите ще обсъждат законови промени за избор на шеф на ДАНС Снимка: 24 часа

Законовите промени, по които ще се избират председателите на службите у нас, влизат за обсъждане в пленарна зала.

Предстои депутатите да гласуват на първо четене шефовете на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване" и Държавна агенция „Технически операции" да се избират вече от парламента след предложение на правителството.

Според сега действащото законодателство те се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Повод за внесените промени от управляващите стана отказът на президента Румен Радев да подпише указ за назначаването на Деньо Денев за председател на ДАНС.

Депутатите ще обсъждат законови промени за избор на шеф на ДАНС

