Тир се е обърнал на пътя Мездра - Ботевград

ТИР СНИМКА: Пиксабей

Тир се е обърнал на пътя Мездра- Ботевград, след разклона за Лютидол, съобщи БТА.

Движението се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ТИР СНИМКА: Пиксабей

