Георги Харизанов за закриването на ДАИ: И без това е ненужна структура

"ДАИ и ненужна структура - имаме много по-овластена институция - КАТО, имаме едно огромно звено, а след това имаме друго, което инспектира", обясни в "Тази сутрин" по бТВ анализаторът Георги Харизанов във връзка с уволненията в ДАИ, последвали рекета, с който се сблъска екипа на Роби Уилямс.

Според Харизанов това е "чудесен повод, те сами дадоха импулс" за закриването си.

"Държавната автомобилна инспекция е създадена в съвсем други времена, държавата още не е имала технологични системи за контрол", посочи още той.

"Санкцията ще се налага по електронни данни, човешкия фактор тук е елиминиран", каза още Харизанов и допълни: "Катаджиите имат право да спират и да налагат санкции, да проверяват е функция, която им е вменена".

Според журналистката Стояна Георгиева "ДАИ е специализирана в корупцията, както се изрази един колега".

По думите ѝ "няма нищо лошо да се закрие, няма логика да съществува, могат по една по една да се закрият всички и да остане накрая голямото Д и да казва какво да се направи".

"Трябва да се види от какво има нужда, държавната администрация така или иначе е раздута", смята Георгиева.

Според нея "културата на корупция е така проникнала - това е пандемия, трябва да се мисли сериозно как да се разреши".