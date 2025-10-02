ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин сред задържаните на хуманитарната флотили...

Полицията разследва заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

4788
Благомир Коцев в съда Снимка: Пламен Кодров

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си" е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда. Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.

Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

