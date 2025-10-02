Камера засече 548 пъти превишена скорост за месец в Хисарско

Мерцедес профучал със 126 км/час през населено място

Мобилна камера, използвана от полицейските екипи на Районното управление в Хисаря, е заснела 548 автомобила, които са се движели с превишена скорост, през месец септември. Техническото средство е било позиционирано на различни точки на обслужваната територия, сред които попадат участък от главния път Пловдив-Карлово, общинската пътна мрежа и малки населени места, съобщават от МВР.

Сред нарушителите се отличава водач на лек автомобил "Мерцедес", който на 30 септември е преминал през населено място със значително превишение на скоростта - 126 км/ч. За други установени нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили 129 акта и 474 глоби с фиш.