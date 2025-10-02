Пенчо Милков: Творбите на Зюхтю Калит са мост между болката и надеждата

В Художествена галерия в Русе бе открита изложбата „Геноцид" на скулптора Зюхтю Калит. Експозицията бе представена от съпругата на именития художник Пламен Монев - Камелия Монева, която подчерта значението на събитието за културния живот на града и за диалога между изкуството и обществото. „Каленият характер и мощният талант на Зюхтю успяват да опитомят камъка и след неговото съзидателно разрушение, в коравото му сърце се раждат образите на деца и майки, бащи и прадеди, които виждаме днес".

На откриването присъства кметът на община Русе Пенчо Милков, който поздрави автора с думите: „Вашето творчество е силно послание – то докосва, провокира и напомня за дълга ни да пазим паметта жива – онази памет, която съхранява истината за жертвите, за страданието и за уроците на историята. Във времена, когато светът се нуждае от повече състрадание и разбиране, творбите Ви са мост между миналото и бъдещето, между болката и надеждата. Силно вярвам, че Вашата експозиция ще остави траен отпечатък у всеки посетител и ще се превърне в духовен акцент за културния живот на нашия град."

Със силна емоционална експресия и пластична експресивност Зюхтю Калит превръща своите произведения в свидетелства за болката и тежестта на войната. Проектът обединява 22 скулптури и 22 маслени платна, които не разказват истории, а пресъздават усещания – безпомощност, загуба и трагичен вик, замръзнал във форма.

„Не се интересувам от политиката. За мен най-страшното е човешката цена на войната – жените, децата, обикновените хора, които никой не чува. С изкуството си искам да дам глас на тяхната болка", сподели авторът по време на откриването.

Зюхтю Калит е скулптор с характерен стил, в който суровата материалност и напрежението на формата се превръщат в носители на дълбоко емоционално послание. Негови творби са представяни в редица национални и международни изложби, а настоящият му проект е сред най-личните му и категорични художествени изяви.

Експозицията може да бъде видяна до края на октомври.