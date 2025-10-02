ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокатът на задържаните от ДАИ: Те отричат да са взимали подкуп

2124
Емануил Йорданов Снимка: Би Ти Ви

"Във всяка цивилизована страна трябва да действа презумпцията за невиновност , но на практика в публичното пространство моите клиенти са осъдени", коментира в "Тази сутрин" по бТВ Емануил Йорданов - адвокат на арестуваните Георги Георгиев и Борис Борисов от ДАИ, които бяха арестувани по обвинение в искане на подкуп от екипа на Роби Уилямс.

"Имаме много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите, които не подали никакъв сигнал - той идва от управителя на търговското дружество, който организира концерта", обясни Йорданов. По думите му "прокурора, кой знае защо, е посочил в едно от постановленията си, че управителя е очевидец, а той не е бил очевидец на нищо. Най-елементарното нещо - разпознаването, не е било извършено".

За разказа на клиентите си адвокатът посочи: "Те отричат това, което се тиражира от публичното пространство. Когато гледам материалите по делото, аз не виждам нищо". Запитан искали ли са подкуп служителите на ДАИ, Йорданов беше категоричен: "Не, не отричат това".

Емануил Йорданов

