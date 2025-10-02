ДБ ще се въздържи по смяната на правилата за назначаване на шефове на спецслужбите

"Да, България" ще се въздържат по гласуването на трите законопроекта, с които парламентът може да отнеме президентското право да назначава шефовете на спецслужби със свой указ.

Това обяви в парламентарните кулоари съпредседателят на формацията Божидар Божанов. "Няма как да подкрепим правителството да подкрепи човека на Пеевски Деньо Денев за шеф на ДАНС", каза той.

Според него текстовете са конституционно съобразни. Въпросът е за баланса, каза Божанов. В предишни моменти Румен Радев, с негово служебно правителство и със своя подпис си е назначил член на ДАНС, но сега ситуацията е друга.

Искаме да остане баланса, без значение кой е президента, настоя депутатът от ДБ.

От партията се възмутиха, че вчера ГЕРБ и мнозинството са направили всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси, което според тях е предпоставка постоянно да се повишават цените на електроуредите. "Тези такси отиват в джоба на Таки. Като казах - Таки, и да ви попитам дали знаете на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и Пеевски - на шефа на Автомобилната инспекция? Той бе уволнен 2016 г. и то, защото тези кадрови назначения изгърмяват само, когато се стигне до големия скандал", обясни Божанов.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев на стоя Бойко Борисов да спре да говори за комбинезони и за бодита по сериозни теми като корупцията в ДАИ "Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов е, че на вчерашното си сутрешно кафе и пури с Пеевски са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат да разследват ДАИ и откъде идва тази корупция - ще стигнат до върховете, не само в ДАИ, но и в транспортно министерство, и в тази сфера като цяло. А там е един близък до сърцето на Борисов - Ивайло Московски, а той е известен от "зайчарника" на Борисов и осигуряването на специфични услуги там. Това му е проблемът на Борисов, той по никакъв начин не иска да се разкрива какво е ставало в ДАИ", заяви Мирчев. Вместо Борисов да закрива ДАИ, трябвало да излезе и да каже, че ще се разследва и ще се стигне до корупцията по върховете в агенцията и кой е.

Според Мирчев закриваното на ДАИ няма да реши проблемите, а само ще ги премести в КАТ например.

"Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда", коментира Мирчев преди в зала да започнат споровете по измененията в Закона за бюджета, провокирани от темата с безводието.