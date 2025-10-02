Бойко Борисов: МВР да обърне внимание на Копринката и Пламен Узунов

Румен Радев си назначава еднолично и сега, когато нещо не му харесва, го спира, ядоса се лидерът на ГЕРБ

Радев е от 9 г. в политиката, той иска да се продаде като нов, но ние прекрасно знаем всичко

Препоръча на своите депутати да оставят настоящите началници на служби

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов препоръча на депутатите си да подкрепят законопроекта, с който се променя настоящата процедура по назначаване на шефове на спецслужбите - вместо номинациите на правителството да минават с подпис на президента, идеята е да се минава през одобрение от Народното събрание.

Месеци наред, понякога и повече, службите седят обезглавени, или част от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар ,заяви в парламентарните кулоари лидерът на ГЕРБ. И обясни - само държавният глава "като едноличен господар еднолично си назначава конституционни съдии". Тези, които излъчва НС стават след изслушване, с дебати, Що се касае за неговите квоти - осъмваме с едноличното му решение. По същия начин еднолично назначи и шефовете на служби и сега някой като не му харесва той го спира. А службите трябва да работят!", каза още Борисов.

Той подчерта, че има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни - войната. "Влошаването на отношенията между Русия и САЩ, крайно влошаване на тези между Русия и Европа. Това ме притеснява. Светът уверено върви към война, казвам го с прискърбие. Агресията, която Русия употребява е чудовищна, тя не спира, адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят няма да успеят и съм много притеснен. Трябва да имаме много добре организирани служби", коментира Борисов.

А относно това "дали на Радев не се отнема нещо", той каза, че една година са го обвинявали, че пази личните назначения на президента. "ДАНС е от тогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения. Групата на ГЕРБ ще им препоръчам да гласува за тези хора, да останат на постовете си. Но не може непрекъснато да се играе с правителството, което е също толкова легитимно избрано като него", добави бившият премиер.

"Една година, като бяха неговите служби, и аз ги пазех... Питайте Пеевски, Кирил Петков, айде него го няма тук, но Атанасов, Денков и Радев. Казах - няма да ги сменяме, защото трябва да има принципи. И техните подчинени в службите трябва да работят на спокойствие", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се ядоса и на думите, че назначението на главен секретар на МВР е президентският компромис към управляващите.

"Какъв компромис е това, човек от кариерата, близък на Пламен Узунов. Там и Копринката и Пламен Узунов са обекти, които доста заслужават внимание", насочи той прожекторите към президентските хора.

Да спрат с тия компромиси! И аз правя компромис и държа неговите хора (на Радев - б.р.), настоя лидерът на ГЕРБ.

На въпрос защо не направят компромис и предложат на държавния глава друг кандидат за шеф на ДАНС, Борисов се ядоса. "Защо само ние трябва да правим компромис? Радев е от 9 г. в политиката, той иска да се продаде като нов, но ние прекрасно знаем всичко. Едно говорят, друго правят", заяви той.

