Бойко Борисов: МВР да обърне внимание на Копринката и Пламен Узунов

- Румен Радев си назначава еднолично и сега, когато нещо не му харесва, го спира, ядоса се лидерът на ГЕРБ
- Радев е от 9 г. в политиката, той иска да се продаде като нов, но ние прекрасно знаем всичко
- Препоръча на своите депутати да оставят настоящите началници на служби
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов препоръча на депутатите си да подкрепят законопроекта, с който се променя настоящата процедура по назначаване на шефове на спецслужбите - вместо номинациите на правителството да минават с подпис на президента, идеята е да се минава през одобрение от Народното събрание.
Месеци наред, понякога и повече, службите седят обезглавени, или част от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар ,заяви в парламентарните кулоари лидерът на ГЕРБ. И обясни - само държавният глава "като едноличен господар еднолично си назначава конституционни съдии". Тези, които излъчва НС стават след изслушване, с дебати, Що се касае за неговите квоти - осъмваме с едноличното му решение. По същия начин еднолично назначи и шефовете на служби и сега някой като не му харесва той го спира. А службите трябва да работят!", каза още Борисов.
Той подчерта, че има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни - войната. "Влошаването на отношенията между Русия и САЩ, крайно влошаване на тези между Русия и Европа. Това ме притеснява. Светът уверено върви към война, казвам го с прискърбие. Агресията, която Русия употребява е чудовищна, тя не спира, адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят няма да успеят и съм много притеснен. Трябва да имаме много добре организирани служби", коментира Борисов.
А относно това "дали на Радев не се отнема нещо", той каза, че една година са го обвинявали, че пази личните назначения на президента. "ДАНС е от тогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения. Групата на ГЕРБ ще им препоръчам да гласува за тези хора, да останат на постовете си. Но не може непрекъснато да се играе с правителството, което е също толкова легитимно избрано като него", добави бившият премиер.
"Една година, като бяха неговите служби, и аз ги пазех... Питайте Пеевски, Кирил Петков, айде него го няма тук, но Атанасов, Денков и Радев. Казах - няма да ги сменяме, защото трябва да има принципи. И техните подчинени в службите трябва да работят на спокойствие", каза Борисов.
Лидерът на ГЕРБ се ядоса и на думите, че назначението на главен секретар на МВР е президентският компромис към управляващите.
"Какъв компромис е това, човек от кариерата, близък на Пламен Узунов. Там и Копринката и Пламен Узунов са обекти, които доста заслужават внимание", насочи той прожекторите към президентските хора.
Да спрат с тия компромиси! И аз правя компромис и държа неговите хора (на Радев - б.р.), настоя лидерът на ГЕРБ.
На въпрос защо не направят компромис и предложат на държавния глава друг кандидат за шеф на ДАНС, Борисов се ядоса. "Защо само ние трябва да правим компромис? Радев е от 9 г. в политиката, той иска да се продаде като нов, но ние прекрасно знаем всичко. Едно говорят, друго правят", заяви той.
Очаквайте подробности