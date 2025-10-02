Министър Георги Георгиев: ПАСЕ не прави услуги на мнозинството, вече не сме в изпитателен срок

Няма как да благодаря на Надежда Йорданова, бившата правосъдна министърка, която не е гласувала подкрепа на резолюцията, каза той

"Както за Шенген, за европейския банков съюз еврозоната, трябваше да дойде това управление и тази група от парти, за да падне и този механизъм за България".

Тази кратка констатация направи в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като вчера Съветът на Европа прекрати моноторинга над България. Той отбеляза, че това е успех на всички парламентарни групи - в ПАСЕ участват почти всички формации от българския парламент. Нищо не се прави срещу, а се прави за по-дорба работа, добави той.

"Снощи на Съвета на Европа ако бе гласувано, че в България има проблем в демокрацията, свободата на словото, върховенството на закона, какви щяха да са въпросите?", попита той.

С гласуване в пленарна зала снощи мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. В документа се отбелязва, че са проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото, както и, че са приети законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

След изявлението на Борисов правосъдният министър Георги Георгиев сравни мотинринговия процес с "нещо като изпитателен срок". След което благодари на депутатката от ГЕРБ Деница Сачева като ръководите на делегацията в ПАСЕ за успеха, както и на външния министър Георг Георгиев, който доскоро също ръководеше делегацията.

"Няма как да благодаря на Надежда Йорданова, бившата правосъдна министърка, която не е гласувала подкрепа на резолюцията. Тя и няколко колеги от Северна Македония. Всички останали единодушно са ни подкрепили", вметна министърът.

"Те заявяват следното: На първо място, напредък по защита на човешките права, съобразяването с решенията на Европейския съд за правата на човека. На второ място - правосъдната реформа през години, промените, които направихме в различни направления, разбира се, които продължават и днес в зала, тъй като ще изпълним една важна препоръка на ЕС по отношение на ПВУ по отношение на реформа в прокуратурата., предстои след малко да се гледа. На трето място - защитата в областта на домашното насилие. Знаете - важен, изключително невралгичен проблем, по който колегите преди няколко дни приеха важен закон, имаме ефективни политики вече в тази насока. Наред с това - антикорупционното закондателство, както и закона за сигналопадателите, знаете, че в рамките на това правителство успяхме да усъвършенстваме закона, така че да изпълним и критериите на ЕК", изреди правосъдният министър.

Георгиев подчерта, че в доклада се отбелязва трайната политическа воля на парламента ни за ангажиментите, които България е поела. "Въпрос на национално достойнство и гордост е България да не е в режим с изпитателен срок", настоя той. "Последните месеци са проведени серия интервюта, по 3-4 министри докладвахме напредъка, казваме какво предстои да се случи, включително и делата за клевета и обида и възможността да се провеждат свободно журналистически разследвания. Трудно някой може да обвини ПАСЕ че прави услуга на мнозинството", отбеляза той.

Георгиев подкрепи и промените по назначенията на шефове на спецслужбите. "Законодателната уредба трябва да е адекватна. Където има право да със съгласуване често се получава злоупотреба. Законодателната рамка трябва да е адекватна и да се урежда правата така, че да не може една институция да се заиграва с тях", коментира той.