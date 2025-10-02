Още 20 хил. долара са нужни на Дарин, за да пребори прогресивната системна склероза

На 22-годишна възраст Дарин Колев получава страшната диагноза прогресивна системна склероза - заболяване, при което постепенно се втвърдяват кожата, мускулите, а накрая и вътрешните органи.

"Най-голямата опасност, е че засяга вътрешните органи, сърцето спира да работи в някакъв момент, с белите дробове и черния дроб също е опасно", коментира той в "Тази сутрин" по бТВ.

Преди болестта спортните коли са страстта на Дарин, но по думите му "мускулите не искат да реагират навреме, получава се забавяне и това е предпоставка е за ПТП".

Половинката му Виктория цял живот страда от друго коварно заболяване, за което намира успешно лечение в Южна Корея. "Същата клиника ми направи предложение за лечение със стволови клетки - 70 хил. долара, и заради бързата реакция на хората това стана възможно - изключително благодарен съм на всички", сподели още Дарин.

Той преминава през 4 терапии и сега посочва: "Мога да съобщя със радост, че има подобрение". Лекарите казват на Дарин обаче, че е добре да се направи и втори път терапията, като този път той се нуждае от 20 хил. долара. "Искам да помоля хората да помогнат още веднъж", каза още той.

Ако желаете и имате възможност да помогнете, можете да го направите чрез:

Банкова сметка

Пощенска банка

IBAN: BG47BPBI79421022293201

Титуляр: Дарин Ненков Колев