София търси иновации в 5 сектора за климатична неутралност

Ефективни и иновативни интервенции в пет сектора - енергийната система, транспорта, сградния фонд, градското планиране и устойчивото земеползване, както и управлението на отпадъците търси Столичната община, за да постигне климатична неутралност.

Поредна ключова стъпка в изпълнението на Климатичния градски договор направи Столична община тази седмица. няколко месеца след като получи Знака за мисия на ЕС като признание за своите амбициозни планове. На работна среща с 15 ключови партньори – представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор, са препотвърдили ангажимента си и са набелязали редица нови, иновативни мерки за ускоряване на климатичната неутралност на София, съобщиха от общината.

Срещата се състоя с участието на заместник-кметът Надежда Бобчева и екипът на дирекция "Климат, енергия и въздух" и протече под формата на интерактивна работилница с организациите партньори по Договора за климатична неутралност на София.

Благодарение на изключително активното участие бяха набелязани редица нови мерки, които могат да залегнат в Пътната карта и Плана за действие към Договора. Ключови области на интервенция остават обновяването на сградния фонд с фокус върху жилищните сгради, насърчаването на използването на градски и велосипеден транспорт, както и създаването на граждански общности за възобновяема енергия.

С висок потенциал бяха оценени възможностите за допълнително намаляване на емисии посредством прилагането на най-високи стандарти в строителството, интелигентен мониторинг на енергийното потребление в сградите, оползотворяване на хранителните и строителни отпадъци, както и природно-базирани решения за поглъщане на въглерод от възстановени екосистеми в границите на общината.

София е част от Мисията на Европейската комисия за „100 климатично неутрални и интелигентни града". Партньорството по изпълнение на Договора за климатична неутралност се осъществява на институционално и експертно ниво, и е отворено към организации, желаещи да се включат със свои предложения и ангажименти.