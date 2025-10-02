ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 октомври е срокът за номинации за Награда „Русе...

Младежки състави от Русе с успешно участие на фестивал в Италия

Три състава на Общинския младежки дом участваха в XXII Международен фестивал Le Spiagge d'Italia, който се проведе в Ричоне, Италия. Пред италианската публика се изявиха мажоретният състав „Екстрийм" с ръководители Милена Лазарова и Вероника Миланова, танцово студио „Импулс" с ръководител Петя Бонева и фолклорният състав „Зора" с ръководител Ренета Стефанова. Форумът събира ежегодно над 600 артисти от различни държави и е едно от най-значимите културни събития на Италианската ривиера, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Русенските състави подготвиха специални концертни програми за двата фестивални дни, в които демонстрираха висок професионализъм, артистичност и хармония на сцената. Първата изява беше в Сан Марино, където всеки състав получи подарък от местната управа като признание за таланта на изпълнителите. Вторият концерт се състоя в град Кориано, провинция Римини, където съставите бяха отличени с плакети и грамоти за участие, а талантливите дуети от „Импулс" – Баяна Николова и Дарена Бонева, и Габриела Красимирова и Ева Радева, получиха дипломи.

В програмата на фестивала участваха и групи от Латвия, Естония и Румъния, което даде възможност на русенци да се срещнат и обменят опит с международни изпълнители.

Ръководител на делегацията беше директорът на Младежкия дом Красимира Николаева, която изрази благодарност за финансовата подкрепа на фондация „Русе – град на свободния дух", „Пътинженеринг" и „Булмаркет Груп" АД, помогнали за пътуването на младежите.

