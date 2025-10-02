Делян Пеевски: Радев прекали, в президентството се прави партия. Румене, излез

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Тези хора са предатели.

С тези думи лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски разкритикува Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която вчера се е въздържала при гласуването по мониторинговия доклад за България.

Формацията му ще подкрепи промените за назначенията в спецслужбите, които премахват съгласувателния режим с президента Румен Радев. "Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Той си играе като политик. Надявам се да спре да използва президентството, и офисите и колите и всичко за своята партия. В момента в президентството се пишат устави и се прави партия! Викат се областни управители, военни, полицаи. Той няма право да използва институцията и сградата, за да прави партията си. Румене, излез!", заяви Пеевски.