Депутатите освиркаха Надежда Йорданова заради гласуването й по мониторинга над България

Макар и да отсъства от пленарното заседание днес, депутатката от ДБ Надежда Йорданова успя да предизвика истински скандал в парламента и дори споменаването на името й предизвика освирквания от депутатите.

Повод за напрежението и размяната на реплики стана гласуването й вчера по резолюцията на Съвета на Европа, с която отпадна мониторинга на България

С гласуване в пленарна зала бе приета специална резолюция за България, която отбелязва, че сме постигнали значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. По-рано днес обаче правосъдният министър Георги Георгиев разкри, че българската представителка не е подкрепила документа.

Това провокира специална декларация от Станислав Балабанов от ИТН, който прекъсна обсъжданията по бюджетните изменения, свързани с проблемите с безводието.

Депутатът изтъкна, че вчера ПАСЕ свали мониторинга на България, а заедно с това отпадна и твърдението за етнически македонци у нас. Той съобщи, че решението е било прието със 101 гласа „за", 3 гласа „против" - на представителите на Северна Македония, и един „въздържал се". Единствената въздържала се е бившата правосъдна министърка и настояща депутатка от ПП-ДБ Надежда Йорданова.

"Призовавам ви да влезете в пленарна зала и да излезете на трибуната, за да обясните действията си на вас, на вашата ПГ, на нас, и на всички български граждани в България и Северна Македония. Защо работите срещу интересите на България? И ще продължите ли да работите така докато вашата партия пламенно се нарича "Демократична България"?", обърна се Балабанов към отсъстващата Йорданова.

