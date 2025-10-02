Измамници задигнаха спестяванията на две възрастни видинчанки

Видинските криминалисти разследват две телефонни измами, случили в последните дни. В поредица телефонни разговори две жителки на областния град били въведени в заблуждение, че оказват помощ на МВР при полицейска операция за залавяне на телефонни измамници.

Спазвайки дадените „указания" пред хотел в града, 82-годишна предала на непозната жена, представила се за полицай, сумата от 8000 лева. При втория случай, късно вечерта пред входа на жилищния блок, в който живее, 86-годишна предала на непознато лице плик с 1220 лева.

Работата по разследването на измамите продължава. Образувани са две предварителни проверки за извършените измами. Видинските криминалистите пък отново напомниха на гражданите да бъдат бдителни и да знаят, че служителите на реда не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения.