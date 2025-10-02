МЕЧ мислят как да гласуват за новите правила за назначаване на шефове на спецслужбите

Не сме решили, след малко ще събера групата и ще преценяваме.

Така отговори Радостин Василев от МЕЧ относно гласуването на трите законопроекта, с които парламентът може да отнеме президентското право да назначава шефовете на спецслужби със свой указ, които предстои да бъдат гласувани след малко.

"От днес МЕЧ няма да бъде толерантен към никой от парламентарните групи, защото 10 месеца се опитвам да обединявам така наречената опозиция. Опитвам се да събирам подписи от постоянно спорещи субекти, но виждам, че е много трудно. Мен не ме е страх от нищо, позицията ми е ясна - Пеевски и Бойко Борисов и фронт срещу тях. Такъв не може да бъде направен сега, защото вътре има хора, които се занимават с второстепенни неща - бързи включвания от сутрин до вечер и си разказват за баници и манастири. Друг чете декларация за фискална политика, от която никой не се интересува в момента", оплака се Василев.

От МЕЧ са учудени и защо се замита случая за насилие над 4-годишно дете в Каблешково. Според Радостин Василев се прави опит да се прикрие случая.

Затова той даде да се разбере, че партията е готова да блокира Каблешково и да извърши граждански арест на учителката. Василев обясни пред медиите, че "От Даниел Митов нищо не очаквам. Мълчанието на държавата трябва да спре. Очаква прокуратурата да си свърши работата", настоя той.