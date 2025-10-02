Столична община опесъчава пътищата към Витоша, няма усложнения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата нощ на Витоша падна първият сняг за сезона. Екипите на Столична община незабавно са възложили опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя (кв."Драгалевци - х.Алеко" и кв."Бояна" - м.Златните мостове"). Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението. Общинската администрация продължава да следи ситуацията и да поддържа готовност за реакция.

Бързата и адекватна реакция е резултат от реформата в организацията и контрола на снегопочистването, които Столична община въведе още през миналата зима, в отговор на предизвикателствата със заварените договори.

Припомняме мерките, въведени през миналия сезон, които продължават да гарантират по-добра организация:

Повишен контрол и санкции: След констатирани пропуски, Общината предприе строги мерки, като за некачествено извършване на снегопочистването дейността не беше заплатена на фирмата-изпълнител.

Увеличени изисквания: Настоявахме за осигуряване на по-адекватна за планински зимни условия техника и по-чести обработки с пясък от страна на изпълнителя.

Въведено нощно почистване: Пътищата до хижа "Алеко" (от Драгалевци) и до местността "Златните мостове" (от Бояна) бяха затваряни за автомобили през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) за цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на пътните платна.

По-тясна координация: Създаден е процес на непрекъсната координация между екипите на Общинска полиция, АПП, Центъра за градска мобилност (ЦГМ), ски училищата и хижарската общност за бърза реакция при сигнали и възстановяване на движението.

Превантивни действия: Екипи на Столична община поеха и ангажименти, които не са изцяло в общинските задължения, като отстраняване на опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да не се допусне риск за безопасността на гражданите.

Столична община призовава всички шофьори, които планират да посетят Витоша, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия (със зимни гуми и вериги) и да се съобразяват с препоръките за движение и паркиране от органите на терен.

Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша, за да може планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно.