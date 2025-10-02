ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21412809 www.24chasa.bg

20 октомври е срокът за номинации за Награда „Русе - 21. век”

1204
СНИМКА: Сайт на Община Русе

До 20 октомври /понеделник/ включително Община Русе ще приема номинации за Награда „Русе - 21. век", с която се отличават изявени ученици и студенти с изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Награда „Русе - 21. век" е учредена за насърчаване на изявени ученици и студенти от русенски учебни заведения на територията на община Русе и се връчва ежегодно в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.

Номинациите се депозират в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе /пл. „Свобода" 6/. Съгласно Наредба 17 за символиката на Община Русе предложенията могат да се внасят от учебни заведения и организации в областта на образованието и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

СНИМКА: Сайт на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание