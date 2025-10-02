ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3-годишно момиченце изчезна в крумовградско село, откриха я в близката гора

Ненко Станев

[email protected]

3800
Полицаи открили изчезналото дете в гората край селото след двучасово издирване. СНИМКА: АРХИВ

3-годишно момиченце изчезна от дома си в крумовградското село Джанка и беше открито след двучасово издирване в близката гора. Детето си играело на двора на къщата и малко след 19 часа близките му установили, че го няма. Потърсили го в района, но не го открили и подали сигнал в полицейското управление в Крумовград. Незабавно била сформирана група от четирима полицаи, двама служители от граничния участък и местни жители, които започнали издирване.

Към 21,15 часа детето е намерено в горичка на около 500 метра от дома му в добро здравословно състояние. Прегледано е на място от медици от Филиала на спешна помощ в Крумовград и е предадено на родителите си.

