ДБ: Гласуването на Надежда Йорданова показа, че проблемът с върховенството на закона остава

Гласуването на Надежда Йорданова е символ. Той иска да покаже на българските граждани, че проблемът с върховенството на закона в България не само остава, а се влошава. Че не може докато тук се случват незаконни арести, докато се контролира ВСС, съдебната система, ние просто да кажем на българските граждани с едно гласуване, че всичко е наред. Абсолютна спекулация е, че това има нещо общо с РСМ. Нашето гласуване е съвсем различно, то е "въздържал се", за да покаже на Съвета на Европа, че тези механизми са изчерпали своя смисъл.

С тези думи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов защити Надежда Йорданова относно гласуването й вчера по резолюцията на Съвета на Европа, с която отпадна мониторинга на България.

Макар и да отсъства от пленарното заседание днес, депутатката от ДБ успя да предизвика истински скандал в парламента и дори споменаването на името й предизвика освирквания от депутатите.

Закриването на този механизъм, е благодарение на действията на последните две редовни правителства на ПП-ДБ, на министрите на Надежда Йорданова и Атанас Славов, и на нашите законопроекти, които многократно бяха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС в миналото, добави той.

"България влезе в ЕС, влезе в НАТО, в Шенген, в еврозоната. В това, в което не е влезнала България, е нормалното правосъдие. Няма справедливост, голяма част от прокурорите са купени, част от съдиите са купени, управлява си ги "главното Д", а всички се правят на ударени. По-лошото, е, че голяма част от медиите са под това влияние, подчиняват се на "голямото Д", той звъни и казва какво да се и какво да не се пуска по телевизиите. В тази държава живее", коментира в парламентарните кулоари и Ивайло Мирчев.

А на този фон някакви хора излизали да обясняват как е гласувала Надежда Йорданова. По думите му реалностите са, че няма борба с корупцията, има много кражби и затова било лицемерно да се излиза и да се обяснява кой как е гласувал. Нелепо и фалшиво е, настоя той.