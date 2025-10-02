ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков потвърди, че има задържан българин от хуманитарната флотилия, плаваща за Газа

Росен Желязков Снимка: Министерски съвет

"Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров", това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд" от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков.

Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

По-рано днес стана ясно, че българинът Васил Николаев Димитров е сред задържаните активисти, които пътуваха с флотилия от няколко лодки към Газа, за да доставят хуманитарна помощ. Димитров е бил на лодката "Гранде блу". Сред задържаните е и Грета Тунберг, която пътувала на лодката "Алма". 

Васил Николаев Димитров Кадър: Инстаграм/globalsumudflotilla
