БСП подкрепя орязването на президентските права по назначаване на шефове в спецслужбите

Дали се променя балансът или не, не е ли по важно в тази ситуация да имаме ръководство, попита шефът на парламентарната група на БСП - ОЛ Драгомир Стойнев

С оправданието, че президентът Румен Радев е отговорен за "блокажа на националната сигурност" БСП-ОЛ реши категорично да подкрепи измененията по назначаване на председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО. С тях държавният глава губи правото на съгласувателна процедура по избора им и така предложенията на правителството за постовете ще минават през парламента и ще се избират с обикновено депутатско мнозинство.

"Когато институциите не си говорят, когато няма диалог, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент. При положение, че президентът и МС не могат да се разберат как да бъдат назначени и кои да са ръководните органи, българският парламент да си влезе във функцията", обясни позицията им шефът на парламентарната глупа на БСП - ОЛ Драгомир Стойнев.

Той добави, че ще има дебати и всяка политическа сила ще може да задава въпроси към кандидатите, те ще отговарят и всеки щял да знае кой ще е начело.

"Явно диалогът не върви. Стига! Нека, който иска да прави политически партии да я прави. Българският народ иска сигурност, тази сигурност отговаря на МС. Навремето ДАР е била част от МВР. Изведнъж обаче се решава, че тя ще е извън МВР. Тогава се е предполагало, че ще има диалог", заяви той.

"Не се нарушава Конституцията, просто се променя диалогът, за да имаме вътрешна и външна сигурност", продължи да обяснява депутатът.

"Не се лишава от правомощия (Румен Радев), с неговия подпис се назначават сега. Той и сега не може да уволни някого, когото не харесва, може да откаже да подпише указа. Дали се променя балансът или не, не е ли по важно в тази ситуация да имаме ръководство? Ако не е важно да чакаме до ноември догодина (президентските избори за президент са тогава - б.р.)", настоя шефът на парламентарната група на БСП.

Стойнев изрази надежда, че всички депутати ще подкрепят усилията на правителството за решаване на водната криза. И още докато течеше дебата в зала, той изтъкна, че желанието им е промените в бюджета, свързани с този въпрос, да минат на второ четене още днес. "За да усетят хората, че им се решават проблемите", каза той. И настоя, че ремонтните дейности по водните съоръжения в област Плевен трябва да започнат възможно най-скоро.

Решението на ПАСЕ и резолюцията за отпадането на мониторинга над България депутатът определи като голям успех. "Искам да благодаря, че имаме български народни представители, които защитават българските национални интереси. Представете си ако нямаше правителство, ако имаше хаос, надали щяхме да имаме и народни представители, които да бъдат командировани в Страсбург да защитават българския интерес. Специално искам да благодаря на Сергей Станишев, който изнесе най-голямата битка. Знам какво направи, за да бъде успешен този доклад", каза Стойнев. Благодари и на шефката на парламента Наталия Киселова, която провела ключов разговор пред него. Похвала получиха и отговорните български политици, защитили българския интерес.