Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

Борислав Сарафов разпореди разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над 4-годишно дете в детска градина в град Каблешково да се прехвърли в Районна прокуратура - Варна, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Случаят се коментира в социалните мрежи от дни, но официална информация от прокуратурата в Бургас беше разпространена на 1 октомври. Районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви, че ще бъде назначена повторна съдебномедицинска експертиза по случая.

Стана ясно още, че учителката не е уволнена, нито дори отстранена временно от работа. Разпитани са множество свидетели, сред които персонал от детската градина, пострадалото момиченце и дечица от нейната група.

Въпросната учителка все още не е с повдигнато обвинение и е разпитвана в качеството си на свидетел.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.



