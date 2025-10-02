Задържаха мъж и жена с "весели гъби" в Родопите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж и жена са задържани и срещу тях е образувано бързо производство за притежание на диворастящи халюциногени гъби и канабис.

28-годишната жена от Пловдив и 33-годишният мъж от село Крумово са спрени за проверка в местността "Хайдушки поляни" над смолянското село Момчиловци. При претърсване на автомобил „Мицубиши Лансер" са открити в буркан кафеникави гъби с тегло 334,80 грама.

В багажника на автомобила е открит плик със суха зелена тревна маса с тегло 12,85 грама, реагираща на канабис при извършения полеви наркотест, съобщи полицията в Смолян. И двете вещества са държани без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества.