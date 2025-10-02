ДСБ искат изслушване на транспортния министър Гроздан Караджов заради ДАИ

По отношение на ДАИ имаме сериозни притеснения. Щели да закриват ДАИ. Какво означава това? Да сменим шефа на ръководството - от министъра на транспорта, на министъра на вътрешните работи, да сменим единия пагон с друг, да махнем едното яке и да сложим сако. Това как ще реши проблема? Да не забравяме, че прокуратурата трябва да си върши работата и да разследва случаите на корупция в държавата. Искаме да чуем конкретния план на управляващите и затова ще поискаме изслушване на транспортния министър следваща седмица в зала.

Това заяви Йордан Иванов от ДСБ в парламентарните кулоари.

Той коментира и проблемът с безводието в Плевен. "Нашето схващане, е, че държавата трябва да се намеси, да, парламентът трябва да гласува парите за проектите за безводието в Плевен. В същото време 7 пъти попитахме управляващите как ще се разходят тези пари. Дали ще бъдат чрез обществени поръчки, чрез директно договаряне, има ли вече сключени договори, но не получаваме отговори. Имаме притеснения, защото знаем, че от кризи най-много се краде. Затова поемаме ангажимент да съблюдаваме, да отправяме питания как се разходват тези пари", закани се той. В този момент депутатите гласуваха актуализация на държавния бюджет в частта с общинските проекти, за да се отпуснат още пари за ВиК проекти за града и едни проекти да се заменят с други.

Ставаме свидетели на мазни борби между изпълнителната власт и президента по повод силовите структури в държавата. Ние сме дали най-кадърното решение, така че да има прозрачен и състезателен процес, при който да бъдат предложени няколко кандидати, да дойдат да дадат своите концепции и след това президентът да издаде указ. Всичко друго е ситуационно правене на политика", коментира Иванов относно новите правила за назначаване на шефове на спецслужбите, които предстои да бъдат разглеждани днес.