Шофьор и велосипедист се сбиха яко при задръстване в Пловдив (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

Сериозен бой си спретнаха двама участници в движението, грозната картина се разигра в натоварения трафик на ул. "Васил Левски".

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как шофьор на бус слиза и започва да си разменя удари с друг мъж, носещ каска на велосипедист. Това се случва между автомобилите, докато чакат зелен сигнал на светофара преди надлеза до бившия завод "Ален мак". В края на записа друг човек се доближава до двамата побойници, най-вероятно, за да ги разтърве. 

Клипът е качен преди ден и е събрал над половин милион гледания. Стотици критикуват в коментарите както участниците в боя, така и свидетелите, които снимат, вместо да ги разтърват или да подадат сигнал на телефон 112. 

От МВР няма официална информация за боя. 

