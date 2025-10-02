Безакцизни цигари и храни задържаха на Капитан Андреево

Безакцизни цигари и храни са разкрити в лек автомобил на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево при проверка от криминалисти от Районното управление в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Колата на нарушителя, 49-годишен жител на габровското село Ряховците, е била проверена на входящото от Турция трасе за леки автомобили. При огледа в таблото на превозното средство криминалистите са регистрирали 600 безакцизни цигари и 786 кг хранителни продукти. За контрабандата са уведомени служителите на пункта от Българска агенция по безопасност на храните и на Агенция „Митници".

Още 400 цигари без бандерол са иззети при проверка на полицаи от лек автомобил, спрян на пътя между Харманли и Симеоновград, уточниха от пресцентъра на ОДМВР.

Последният случай на голямо количество контрабандни цигари, засечено в региона на Хасково, отново беше от Капитан Андреево. При пресечения трафик на 21-ви септември т.г. бяха разкрити близо 2,2 млн. контрабандни цигари в камион, пътуващ по маршрут от Казахстан през Турция за България.