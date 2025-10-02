ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха недекларирана валута за близо над 100 хил. евро на Капитан Андреево

1376
Недекларираната валута Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани 101 800 евро са открити от митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници".

На 28 септември на пункта пристигнала товарна композиция с турска регистрация – влекач и полуремарке. Водачът, турски гражданин, декларирал, че превозва стока от Германия за Турция. След анализ на риска превозното средство било селектирано за щателна проверка, включително с рентген. В изображението митническите инспектори забелязали необичайни плътности в предната част на полуремаркето.

При последвалия оглед е открита черна полиетиленова торба, пълна с еврови банкноти. Установена е сума от 101 800 евро, с левова равностойност 199 103,49 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

От началото на 2025 г. митническите служители на МП „Капитан Андреево" са задържали недекларирана валута с обща левова равностойност над 10,5 милиона лева (5 368 564,75 евро).

