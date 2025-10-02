ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно за задържания българин от флотилията "Сумуд": Поискан е консулски достъп и спазване на правата му

1616
Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

Това съобщиха от министерството на външните работи относно случая с българина, задържан на една от лодките на хуманитарната флотилия "Сумуд", плаваща към Газа. По-рано днес стана ясно, че Васил Димитров е сред задържаните от израелските власти. Димитров е плавал на кораба "Гранде блу". 

"МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин

Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция.

Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост", се казва още в съобщението на външното ни министерство. 

